Amministrative 2019: fino alle ore 23, urne aperte in 10 comuni della Provincia di Messina

Oggi, è il giorno delle Elezioni Ammnistrative, al voto sono chiamati 34 comuni in 27 di essi viene applicata l’elezione con il sistema maggioritario, nei restanti 7 quello proporzionale, per una popolazione complessiva di 496.350 cittadini.

In Provincia di Messina, si vota a: “Brolo, Condrò, Forza d’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora, Tortorici”.

L’assessore regionale alle Autonomie Locali Bernadette Grasso ha sottolineato: “la tornata amministrativa è un appuntamento particolarmente importante, che riguarda l’istituzione più vicina ai cittadini, quella comunale. Auguro a tutti un buon voto”.

Le urne, sono aperte fino alle ore 23, ed immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Qualora nessuno dei candidati dovesse ottenere la maggioranza al primo turno ne è previsto uno di ballottaggio domenica 12 maggio dalle 7 alle 23.

Ecco, come si vota: “nei comuni con popolazione fino a 15mila abitanti viene eletto alla prima tornata il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi. Nei municipi con popolazione superiore a 15mila abitanti, viene eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi al primo turno. In caso contrario, si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti. L’elettore, può scegliere di esprimere la preferenza per una lista, così il voto sarà valido anche per il candidato a sindaco collegato, grazie al cosiddetto effetto trascinamento. Oppure, votare soltanto il candidato a primo cittadino. E’ possibile votare anche in modo disgiunto, ovvero per il sindaco di una coalizione ed il consigliere di un’altra.

Per il Consiglio Comunale, si puo’ appore la propria preferenza il cognome o nome e cognome in caso di omonimia del candidato individuato a fianco del simbolo della lista nella quale è inserito, ma anche optare per due candidati a patto che siano di diverso genere.

I comuni dove si vota, in tutta la Sicilia: