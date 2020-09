Amministrative 2020, a Milazzo: assegnato il numero progressivo

Si è proceduto al sorteggio per l’assegnazione del numero progressivo a ciascun candidato alla carica di SINDACO e liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale.

Ecco l’esito delle varie posizioni:

Candidati a SINDACO:

1 Giovanni UTANO;

2 Adele ROSELLI;

3 Damiano MAISANO;

4 Giuseppe MIDILI;

5 Lorenzo ITALIANO;

6 Gioacchino ABBRIANO;

7 Fortunato Mauro MUNAFO’.

LISTE:

Nr. Lista Descrizione lista Collegamento candidato SINDACO

1 – NOI MILAZZESI Lorenzo ITALIANO;

2 – MILAZZO 2020 Giuseppe MIDILI;

3 – AZIONE CIVICA PER MILAZZO Giovanni UTANO;

4 – DIVENTERA’ BELLISSIMA Giuseppe MIDILI;

5 – FRATELLI D’ITALIA Giuseppe MIDILI;

6 – LEGA SALVINI – SICILIA Damiano MAISANO;

7 – AMIAMO MILAZZO Lorenzo ITALIANO;

8 – ALLEANZA PER MILAZZO Giuseppe MIDILI;

9 – PER MILAZZO Damiano MAISANO;

10 – INSIEME PER MILAZZO Giuseppe MIDILI;

11 – MOVIMENTO CINQUE STELLE Giovanni UTANO;

12 – PARTITO DEMOCRATICO – ARTICOLO UNO Gioacchino ABBRIANO;

13 – ADESSO MILAZZO Adele ROSELLI;

14 – INNAMORATO DELLA MIA CITTA’ – UNITI Giuseppe MIDILI;

15 – FARE MILAZZO Giuseppe MIDILI;

16 – FORZA ITALIA Giuseppe MIDILI;

17 – MILAZZO CITTA’ FUTURA Giuseppe MIDILI;

18 – CITTA’ LIBERA MILAZZO Fortunato Mauro MUNAFO’;

19 – LORENZO ITALIANO SINDACO Lorenzo ITALIANO.

In esito al sorteggio di cui sopra, i candidati a SINDACO risultano collegati alle liste dei candidati alla carica di Consigliere Comunale nel modo seguente:

n. 1 UTANO Giovanni collegato alle liste 3 AZIONE CIVICA PER MILAZZO e 11 MOVIMENTO CINQUE STELLE;

n. 2 ROSELLI Adele collegato alla lista 13 ADESSO MILAZZO;

n. 3 MAISANO Damiano collegato alle liste: 6 LEGA SALVINI – SICILIA e 9 PER MILAZZO;

n. 4 MIDILI Giuseppe collegato alle liste: 2 MILAZZO 2020 – 4 DIVENTERA’ BELLISSIMA;

– 5 FRATELLI D’ITALIA – 8 ALLEANZA PER MILAZZO – 10 INSIEME PER MILAZZO – 14 INNAMORATO DELLA MIA CITTA’ – UNITI, 15 FARE MILAZZO, 16 FORZA ITALIA, 17 MILAZZO CITTA’ FUTURA;

n. 5 ITALIANO Lorenzo collegato alle liste: 1 NOI MILAZZESI, 7 AMIAMO MILAZZO, 19 LORENZO ITALIANO SINDACO;

n. 6 ABBRIANO Gioacchino collegato alle liste: PARTITO DEMOCRATICO – ARTICOLO UNO;

n. 7 MUNAFO’ Fortunato Mauro collegato alla lista 18 CITTA’ LIBERA MILAZZO.