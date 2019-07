Lo dicono Antonio De Luca e Valentina Zafarana, deputati regionali del Movimento 5 Stelle: “ammontano a 14.395.000 € gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico che riguardano la provincia di Messina, su un totale di quasi 21 milioni di euro previsti per la Sicilia dal Piano stralcio firmato oggi dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. Siamo consapevoli che ci sia tantissimo lavoro ancora da fare perché le esigenze del territorio sono tante, ma questo è già un risultato che non passa inosservato”.

Precisano De Luca e Zafarana: “otto progetti sui 12 dell’Isola sono lavori di consolidamento e protezione che potranno essere realizzati a Messina (Bordonaro), Castroreale (Bafia), San Fratello (via Normanna, Porta Sottana, Lavanche, Buviano, San Nicola), Roccalumera (torrente Sciglio), Santa Lucia del Mela (contrada Curatola, via Cesare Battisti, via Palombello, centro storico), Librizzi (centro) e Naso (contrada Maina). Il governo nazionale sta dando delle risposte concrete e la provincia di Messina, che per la sua naturale conformazione geomorfologica ha bisogno di parecchi interventi, è stata tenuta finora nella giusta considerazione e siamo sicuri che la stessa attenzione sarà riservata in seguito”.