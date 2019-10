Anche la notte scorsa, tra ieri (sabato) ed oggi domenica 6 ottobre il sindaco di Messina, avvocato Cateno De Luca ha scritto su Facebook: “attenzione”.

Infatti nel continuare De Luca ha evidenziato: “blitz in corso! Ci sono cinque squadre della Polizia Municipale che stiamo coordinando per far prendere le macchine con il carro attrezzi ove è stato apposto il divieto di sosta per consentire le attività di spazzamento e scerbatura a MessinaServizi nel centro città. Ovvio che faremo anche azioni di repressione per schiamazzi e guida pericolosa quindi andatevene a dormire che è meglio”!