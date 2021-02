LO SCRIVONO IN UNA NOTA DELLE SCORSE ORE, GLI ADERENTI ALLA CISAL, CHE SARANNO PRESENTI ALLA INIZIATIVA PREVISTA OGGI IN PIAZZA UNIONE EUROPEA A MESSINA DALLE 18.00 ALLE 19.00

“Anche noi lavoratori scenderemo in piazza insieme ai comitati che sostengono il sindaco De Luca per chiedere al primo cittadino e ai consiglieri comunali di fermarsi”. Lo scrivono in una nota delle scorse ore gli aderenti alla Cisal, che saranno presenti alla iniziativa prevista oggi in piazza Unione Europea dalle ore 18.00 alle 19.00.

I partecipanti, continuano affermando: “il Covid19 e la crisi che sta attraversando la città impone a tutte le istituzioni di abbassare i toni”.

Dicono ancora i lavoratori: “c’è tempo per gli scontri politici e per la resa dei conti, sotterrare lascia di guerra. Ricordiamo con terrore il governo della città in mano ai commissari. Per questi motivi nel rispetto delle misure di contenimento del Covid una delegazione di ogni categoria Amam, Messinaservizi, comune, città cetropolitana, Messina Social City prenderà parte alla manifestazione”.