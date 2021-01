“Ancora si continua con il depistaggio?”. Dice così oggi su Facebook, il primo cittadino peloritano Cateno De Luca.

De Luca sottolinea: “invito la dottoressa Marzia Furnari, commissario COVID Messina, a ridimensionare immediatamente qualche testa di cazzo dei suoi uffici che continua a scrivere falsità! Ancora Messinaservizi non ha preso in carico il sistema di raccolta dei rifiuti degli utenti positivi Covid perché l’Asp non ha predisposto il relativo contratto per come da noi più volte richiesto. Se non sarà sottoscritto un regolare contratto con l’approvazione degli organi competenti comunali e dell’Asp noi non inizieremo alcun servizio ma denuncerò all’autorità giudiziaria tutti i soggetti che continueranno a non garantire il servizio per come ormai dai noi riscontrato da quasi due mesi e denunciato per ben due volte all’autorita’ giudiziaria”.

“Se non spariscono immediatamente queste risposte false fornite agli utenti vuol dire che, nonostante il nuovo commissario COVID, non si intende cambiare passo allora mi attrezzerò a dare calci in culo a 360 gradi fino all’ultimo giorno di permanenza a Palazzo Zanca. Sto facendo convocare l’ennesimo tavolo tecnico con Asp ed il commissario COVID per oggi pomeriggio sperando che, nel frattempo, arrivi questa bozza di contratto per poter cancellare questa ulteriore vergogna dei rifiuti abbandonati presso le famiglie affette da COVID che il buon direttore generale La Paglia ha riservato alla nostra comunità. Invito la dottoressa Marzia Furnari a curare per bene la comunicazione del suo staff”!