Angela Raffa (deputata del M5S): “Un salto veloce in commissione Ambiente, dove sono componente sostituto”

Angela Raffa (deputata del M5S), per informare i cittadini, sulla sua attivita’ odierna in Parlamento, ha scritto sul proprio spazio Facebook: “un salto veloce in commissione Ambiente, dove sono componente sostituto, per votare sull’acqua pubblica, così finalmente diamo senso al referendum approvato dagli italiani”.

“Votiamo pure per l’impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell’ambiente marino, che mi sembra una ottima cosa: puliamo i mari e permettiamo ai pescatori di guadagnare qualcosina in più”.