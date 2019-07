Angela Raffa (deputata – M5S): “Ciao a tutti, domani, domenica (7 luglio) passeremo insieme a Dino Giarrusso dalla provincia di Messina”

Ciao a tutti, domani, domenica (7 luglio) passeremo insieme a Dino Giarrusso dalla provincia di Messina. Questi i nostri appuntamenti a Tusa, Acquedolci e Tonnarella (Furnari). Chiunque voglia passare anche solo per conoscerci è benvenuto. Se volete avvicinare la sera e fermarvi a mangiare con noi una pizza, vi invito a farmelo sapere perché dobbiamo prenotare il tavolo e sapere quanti siamo. Buon fine settimana a tutti.

Appuntamenti 5 Stelle:

-15.30 Acquedolci (ME) al Bar Magistro;

-17.30 Tusa (ME) presso il Mezz’ora e mezza Cocktail Bar;

-21.30 Tonnarella, Furnari (ME) Pizza insieme a chiusura giornata presso Villa Ligà.

p.s. ancora tantissimi auguri a Dino che, al parlamento europeo, è stato nominato componente della Commissione Agricoltura e in quella sul Commercio Internazionale.