Angela Raffa (parlamentare nazionale pentastellata), dopo aver incontrato oggi, Matteo Salvini: “Tante le differenze e la distanza, eppure gli italiani con il loro voto hanno voluto fare vincere queste due forze politiche”

Angela Raffa (parlamentare nazionale pentastellata), dopo aver incontrato oggi Matteo Salvini a Bagheria: “tante le differenze e la distanza. Eppure gli italiani, con il loro voto, hanno voluto fare vincere queste due forze politiche. Noi del Movimento 5 Stelle e la Lega Nord di Salvini. Partendo dalla comune voglia di cambiamento è nato, dopo mesi di difficili trattative, un governo basato su un contratto scritto”.

“Abbiamo fatto tanto. Molte le leggi approvate (reddito di cittadinanza, quota cento, lotta al precariato, lotta alla corruzione, sblocca cantieri…). Eppure ogni giorno giornali e tv profetizzano la crisi di governo”.

Qui la mia previsione: “resteremo diversi, per molto agli antipodi, ed il governo durerà 5 anni gettando le basi per il cambiamento di questo Paese”.

p.s.: “ovviamente alle elezioni europee votate Movimento 5 Stelle. Siamo meno bravi in comunicazione (lo ammetto), ma abbiamo fatto di più e per le politiche dell’immigrazione non è necessario essere razzisti per avere il pugno fermo… basterebbe convincere i paesi sovranisti (Ungheria in primis) ad accettare le loro quote di ricollocazione”.