Anna Ascani (deputata del PD): “Sono subissata di messaggi e telefonate, quindi prima di tutto grazie”

La deputata piddina, Anna Ascani, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “sono subissata di messaggi e telefonate”.

Quindi prima di tutto: “grazie. Detto questo, Roberto Giachetti ed io abbiamo bisogno di voi. Entro domani dobbiamo depositare 1500 firme di iscritti al Partito Democratico”.

Il modulo per firmare e far firmare la candidatura lo potete scaricare qui: “https://www.partitodemocratico.it/…/modulo-sottoscrizione-…/. Poi la scannerizzate e la mandate a questa mail: giachettiascani@gmail.com”.

“Come ho detto nella diretta vogliamo rappresentare i tanti che non si riconoscono nelle candidature che oggi sono in campo. Vogliamo dargli una casa. In troppi in questi giorni mi hanno scritto -io non voto nè Martina nè Zingaretti-. Ecco, ora avete un’altra opzione”.

“Personalmente intendo dare il contributo di una giovane donna nativa del PD a questo appuntamento. Perché l’esperienza di questi anni accanto a Matteo Renzi mi ha dato moltissimo. E voglio restituire qualcosa attraverso la mia passione e il mio impegno. Spero di avervi al mio fianco. Sarà una bellissima battaglia, da giocare tutti insieme. Avanti”!