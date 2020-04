Antonello Cracolici (PD-ARS), su Cateno De Luca (sindaco di Messina): «Andrebbe rimosso»

«Altro che denunciato, andrebbe rimosso! Ha fatto ridere l’Italia ed ha mortificato la Sicilia comportandosi come un podestà, quasi fosse al di sopra della legge». A dirlo in una nota odierna, e’ stato il deputato del PD Antonello Cracolici, ex Assessore Regionale all’Agricoltura, in riferimento al sindaco di Messina Cateno De Luca.