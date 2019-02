Antonio De Luca (M5S – Ars): “E meno male che doveva dimettersi…, che non doveva più farsi tirare la giacchetta…”

A dirlo è il parlamentare regionale del #M5S, Antonio De Luca in riferimento al governatore della Regione siciliana: “e meno male che doveva dimettersi… che non doveva più farsi tirare la giacchetta…”.

“Intanto Musumeci una parola stasera non l’ha detta e alle 5.11 del mattino siamo ancora qua dentro perchè Loro non riescono a mettersi d’accordo per questa finanziaria che non finanzia nulla”.

Conclude cosi’ De Luca: “la Sicilia è al collasso, non hanno soluzioni e litigano, litigano sempre per sbranarsi ciò che rimane di un’isola meravigliosa che di tutto avrebbe bisogno meno che di questi governanti avidi”.