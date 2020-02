“Approvato il Regolamento, degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari”. Lo ha reso noto con un comunicato, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

Ha continuato De Luca: “ringrazio i consiglieri comunali che hanno dimostrato grande senso di responsabilità rimanendo in aula per garantire il numero legale ed i consiglieri comunali che hanno votato favorevolmente alla proposta di delibera del nostro brillante assessore Dafne Musolino”.

“Finalmente anche il Comune di Messina, si potrà avvalere di questa importante figura nell’ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e della tutela ambientale. Al termine di una lunga sessione di lavori d’aula, che ieri pomeriggio si è riunita per la quarta volta dopo i precedenti tre rinvii, sono stati discussi i 20 emendamenti che erano stati presentati sul testo originario del Regolamento”.

“L’assessore Musolino, che ha partecipato a tutte le sedute del Consiglio, ha difeso il testo proposto dall’Amministrazione e, dopo alcuni serrati confronti, ha comunque ottenuto l’approvazione del Regolamento senza alcuno stravolgimento sostanziale. Rammentiamo che la scorsa primavera l’Amministrazione aveva ritirato, durante il dibattito d’aula, la proposta di Regolamento per l’Istituzione degli Ispettori Ambientali Comunali perché era stata fatta oggetto di alcuni emendamenti che ne stravolgevano il contenuto e che avrebbero reso inattuabile l’organizzazione del servizio di Ispettori.

Ieri, dunque, il Consiglio ha approvato il Regolamento proposto dall’Amministrazione comunale senza apportarvi modifiche sostanziali, ma solo qualche piccola variazione che non altera i principi fondamentali del Regolamento che sono i seguenti:

il servizio di Ispettore Ambientale viene prestato a titolo volontario e non retribuito.

“Per svolgere tale attività occorre prima di tutto iscriversi ad una Organizzazione di Volontariato che svolga attività di tutela ambientale e poi frequentare un Corso gratuito che verrà organizzato dall’Amministrazione, della durata di almeno 20 ore. Per l’attività svolta, spetterà un rimborso spese nei limiti previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 117/2017 art. 17). I compiti dell’Ispettore Ambientale Comunale Volontario sono quelli di vigilare sul territorio per scoraggiare le condotte illecite in tema di rifiuti, di informare i cittadini, di sensibilizzare le persone al tema del rispetto ambientale e di segnalare eventuali conferimenti errati o condotte illecite in tema di rifiuti. Il Comune di Messina è pronto a dotarsi degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari e, trascorso il tempo necessario alla pubblicazione della delibera di approvazione del Regolamento e della sua esecutività, verrà organizzato il Corso di Formazione gratuito per i primi 300 Ispettori Ambientali”.