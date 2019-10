“Approvato il taglio dei Parlamentari’. Parla cosi’ la deputata nazionale, messinese dei 5 Stelle, Antonella,Papiro.

In tali termini, prosegue la Papiro: “ho sempre creduto nella rappresentatività del territorio, ma con il tempo ho compreso che quest’ultima non ha valenza se non si fa fede agli impegni presi con i cittadini”.

“I fatti ci dimostrano che l’efficienza di un Parlamento non si determina dalla quantità dei Parlamentari, ma dalla qualità. La democrazia non può essere identificata da un numero, ma dall’impegno che si mette per cercare di dare risposte concrete. Il risultato di quello che ne è stato di questo Paese, dopo decenni di mal Governo, ne è una prova concreta. Eppure a rappresentarci erano in tanti”!

“Se, al contrario, ogni delegato delle istituzioni, indipendentemente dal numero, si impegnasse al meglio e con coscienza per fare gli interessi del proprio Paese e dei cittadini che rappresenta, allora sì che sarà lecito parlare di vera democrazia”!