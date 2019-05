Approvazione della delibera Pride 2019, Alessandro Russo (LiberaMe): “Segnale di grande maturità politica al tema delle diverse sensibilità”

A parlare in una nota il consigliere comunale di LiberaMe Alessandro Russo: “l’adesione praticamente unanime del Consiglio Comunale di Messina, al di là di colori e sensibilità politiche, alla piattaforma programmatica del Pride 2019 che si terrà l’8/6 a Messina, e che concede il patrocinio comunale alla manifestazione, è un segnale di grande maturità politica e di altrettanto grande responsabilità e apertura al tema delle diverse sensibilità che compongono la nostra comunità cittadina”.

Russo prosegue: ”l’unanimità del voto espresso chiude il passo ad ogni polemica e ad ogni speculazione sul tema del rispetto delle differenze e delle minoranze di genere e, più largamente, delle minoranze sociali che subiscono forme di persecuzione, di emarginazione e di violenza che in una città come Messina non potranno più essere accettate o tollerate. Abbiamo dato una voce a chi subisce in silenzio e di nascosto, nella vergogna e nella mortificazione, la difficoltà di vivere con dignità il proprio orientamento sessuale, il proprio sentimento, la propria condizione individuale”.

”È l’articolo tre della nostra Carta Costituzionale che oggi, con il nostro voto, abbiamo difeso: non possono esistere distinzioni nella nostra comunità, il principio di uguaglianza o vale per tutti o, se anche fosse calpestato per una sola persona, non varrebbe per nessuno. Abbiamo voluto far sentire la voce della città alle comunità che vivono la loro diversità con timore, abbiamo riconosciuto la necessità di lottare per affermare diritti che devono valere per tutti. E l’abbiamo fatto ad una sola voce, non tentennando neppure per un attimo, senza grotteschi voltafaccia dell’ultimo minuto, senza adesioni che altro hanno dato a parole per poi essere smentiti dai fatti”.

”Amministrare richiede serietà e coraggio di sapersi fare carico dei diritti di tutti, senza condizionamenti o clausole di salvaguardia ipocrite. Il Consiglio Comunale di Messina, a una sola voce, oggi ha saputo dimostrare di essere davvero voce di tutta la comunità messinese”.