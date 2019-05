Arrivano i gazebo della Lega Sicilia, anche in Provincia di Messina

In una nota della Lega Sicilia, si evidenzia che: “arrivano i gazebo del Carroccio, per raccogliere le firme sulla proposta di legge relativa alla castrazione chimica. L’appuntamento, è a Barcellona Pozzo di Gotto ma non solo in quasi tutta la Provincia di Messina, sabato 4 maggio, nel comune di Condró, Pace del Mela e Torregrotta, domenica 5 maggio, nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo (Mario Saporita) e Messina”.

Spiegano Santi Lepro e il prof. Placido Bramanti: “la politica fatta dentro i palazzi non ci appartiene, è per questo che come Lega promuoviamo eventi sul territorio. Ci piace ascoltare i cittadini per trasformare le loro esigenze in azioni politiche. Lo abbiamo fatto con il caso Diciotti, con la quota 100, continueremo a farlo anche in Europa con una squadra che lavorerà sui territori per restituire all’Italia il posto che merita tra le potenze europee. Ovviamente un ringraziamento va fatto a Fortunato grillo e al suo gruppo della Lega giovani, che sono sempre in prima linea”!