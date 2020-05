ARS, Commissione Randagismo, Caputo (FI) nominato nuovo componente: “Ringrazio Miccichè”

Il Presidente dell’Assemblea Regionale Gianfranco Miccichè ha nominato quale nuovo componente della Commissione Parlamentare Speciale che si occupa del fenomeno del randagismo in Sicilia il deputato regionale di Forza Italia, on Mario Caputo. In precedenza la carica era rimasta vacante a seguito delle dimissioni da parlamentare regionale di Giuseppe Milazzo, eletto all’Europarlamento. In precedenza era stato il Presidente del Gruppo Parlamentare di Forza Italia a indicare Caputo quale espressione di Forza Italia all’interno dell’importante Commissione speciale.

“Ho ringraziato il Presidente dell’Assemblea regionale Gianfranco Miccichè per la fiducia riposta – afferma Caputo. È un compito importante e prestigioso che mi consentirà di svolgere in maniera istituzionale un’attività che sta a cuore a ognuno di noi: la salvaguardia degli animali. Contatterò subito i responsabili delle associazioni di volontariato che da sempre si occupano del fenomeno del Randagismo in Sicilia e in provincia di Palermo, per ricevere suggerimenti, proposte e per avviare iniziative a salvaguardia della difesa degli animali”.

“Ritengo – conclude il Parlamentare – che uno degli obiettivi da portare avanti con priorità sia quello di fare un monitoraggio per individuare quanti siano i Comuni che hanno realizzato centri per l’ospitalità di animali . Ricordo che durante la competizione elettorale delle scorse regionali, ho verificato quanto sia diffusa la cultura e la sensibilità verso gli animali in abbandono e anche le segnalazioni di animali avvelenati da coloro che nel randagio hanno visto un pericolo concreto da eliminare. Servono iniziative parlamentari a sostegno del settore e una intensa sinergia con i Comuni siciliani”.