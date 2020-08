“Aspettando la bandiera blu su rai tre”! E’ stato il sindaco di Messina Cateno De Luca, ad evidenziarlo stamane su Facebook.

De Luca ha sottolineato: “alla trasmissione Agora’ su rai tre abbiamo spiegato stamattina che la sanificazione viene effettuata sulle passerelle e le aree che ospitano le docce come si deve fare per prescrizione sanitarie in qualunque lido che eroga servizi balneari”.

“La giornalista Lucia Loffredo si è innamorata della spiaggia di Santa Margherita e ci ha promesso che farà da testimonial quando otterremo la bandiera blu”.