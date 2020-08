“Aspettando la Bandiera Blu’” [Video]

“Aspettando la Bandiera Blu’”! Cosi’ ha scritto stamani su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha specificato: “la nostra ambizione è ottenere per buona parte delle nostre bellissime spiagge la certificazione di qualità rappresentata dalla Bandiera Blu’. Siamo sulla buona strada ma ancora c’è tanto da fare sia come palazzo municipale sia come mentalità civica”.

“Nel frattempo stiamo potenziando i nostri servizi balneari prima del tutto assenti”.