Attraversamento dello Stretto: “Questa mattina, dopo 4 ore di attesa, siamo riusciti a traghettare”. A scrivere questo in una nota oggi, è stato il sottosegretario pentastellato, barcellonese al MEF, Alessio Villarosa.

Villarosa ha aggiunto: “ringrazio Sua Eccellenza, il Prefetto di Messina, per essere intervenuta sbloccando di fatto la situazione riuscendo a far aggiungere un’altra nave per l’attraversamento. Ringrazio anche il Vice Presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, per l’interesse dimostrato”.

“Ho ribadito a tutti gli interessati come non sia questo il modo corretto di trattare i cittadini perchè è impensabile che si continuino a verificare situazioni del genere”.

“A maggior ragione in giornate come questa, in cui nonostante fosse abbastanza prevedibile un maggior afflusso di attraversamenti, non è stato previsto alcun incremento di navi creando numerosi disagi”.

“Mi hanno tutti rassicurato dicendomi che da oggi, in questa -fase 2-, verrà monitorata la gestione dell’attraversamento con maggiore attenzione”.

“Io ovviamente continuerò a seguire la vicenda, vi chiedo di aggiornarmi direttamente nel caso si ripresentasse il problema sullo Stretto”.