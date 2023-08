“Avete visto come i risultati arrivano ed i traditori sono costretti a far finta di interessarsi di Rheggio?” [Video]

A CHIEDERSELO IN UN POST, PUBBLICATO DOPO LE 20.13 DI OGGI 24 AGOSTO 2023 SULLA SUA OMONIMA PAGINA FACEBOOK, È STATO IL CONSIGLIERE COMUNALE DI REGGIO CALABRIA, MASSIMO RIPEPI

“Avete visto come i risultati arrivano ed i traditori sono costretti a far finta di interessarsi di Rheggio?”! A chiederselo in un Post, pubblicato dopo le 20.13 di oggi 24 agosto 2023 sulla sua omonima Pagina Facebook, è stato il Consigliere comunale di Reggio Calabria, Massimo Ripepi.