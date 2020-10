IL PRIMO CITTADINO USCENTE, SI È IMPOSTO CON IL 58,33 PER CENTO, MENTRE LO SFIDANTE ANTONINO MINICUCI DEL CENTRODESTRA HA OTTENUTO IL 41,67 PER CENTO

Il ballottaggio delle Elezioni Amministrative, del 4 e 5 ottobre 2020, ha segnato la riconferma di Giuseppe Falcomatà alla guida di Reggio Calabria e della Città metropolitana.

In 212 Sezioni scrutinate su 218, Falcomatà si e’ attestato al 58,33 per cento, mentre lo sfidante del centrodestra Antonino Minicuci al 41,67 per cento.