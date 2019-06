Barbara Floridia (senatrice-M5S) «Con la firma del protocollo “Aria Pulita”, il governo da’ una chiara e netta direzione sulle future politiche per la riduzione delle emissioni inquinanti»

«IL PIANO D’AZIONE INTERMINISTERIALE SIGLATO STAMANE, PONE AL CENTRO NON SOLO LO STATO DI SALUTE DEI NOSTRI TERRITORI MA ANCHE E SOPRATTUTTO DEI CITTADINI»

A dirlo in comunicato stampa la senatrice del M5s Barbara Floridia: «con la firma del protocollo “Aria Pulita” il governo da’ una chiara e netta direzione sulle future politiche per la riduzione delle emissioni inquinanti. Il piano d’azione interministeriale siglato stamane pone al centro non solo lo stato di salute dei nostri territori ma anche e soprattutto dei cittadini».

La Floridia, continua: «per l’attuazione di questo protocollo è’ indispensabile ora la collaborazione di tutti gli stakeholder istituzionali, del mondo accademico, delle associazioni per condividere una strategia d’azione comune ma anche il principio di responsabilità verso tutti i cittadini e le future generazioni. Agricoltura responsabile, mobilità sostenibile, riscaldamento civile, uscita dal carbone, sono obiettivi raggiungibili solo se ognuno dei soggetti elencati prima riusciranno a fare rete tra loro. Questo è il tempo dell’agire e questo governo sta dimostrando che con i fatti è possibile lavorare su quella chimera chiamata inquinamento dell’aria».