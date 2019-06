Barbara Floridia (senatrice messinese del M5S): “La Valle del Mela, è ormai scientificamente dimostrato essere una Valle della morte” [Video]

Ad affermarlo è Barbara Floridia (senatrice messinese del M5S): “la Valle del Mela, è ormai scientificamente dimostrato essere una Valle della morte. E lo studio SENTIERI ce ne fornisce le prove, purtroppo”! Abbiamo infatti sempre tenuto alta l’attenzione su questo tema anche grazie alle associazioni del territorio molto attente e operative che ringrazio sempre”.

COSA ABBIAMO FATTO IN 1ANNO DI GOVERNO?

Abbiamo impedito la costruzione dell’inceneritore in questa zona;

Abbiamo diffidato la Raffineria;

Abbiamo revocato in parte l’ AIA (autorizzazione integrata ambientale);

Il ministero dell’ambiente si è costituito parte civile in uno dei processi contro la Raffineria;

Abbiamo presentato un disegno di Legge per reinserire un limite agli idrocarburi non metanici;

Abbiamo pianificato e iniziato interlocuzioni con Eni per pianificare una riconversione;

Iniziato il processo di decarbonizzazione e di promozione di nuove fonti energetiche diverse dal petrolio.

COSA DOBBIAMO ANCORA FARE:

fare rinserire le prescrizioni sanitarie annullate nell’AIA (c’è un procedimento in corso);

inserire i comuni circostanti a Milazzo e San Filippo nella Conferenza dei servizi;

e molto altro…!

Cari cittadini:

SE AVESSI LA BACCHETTA MAGICA TORNEREI INDIETRO E CAMBIEREI LA TESTA DELLA GENERAZIONE E DELLA POLITICA CHE CI HA PRECEDUTO.

NON AVENDOLA, POSSO Solo CONTINUARE A FARE DEL MIO MEGLIO.

MAI, COME IN QUESTA LEGISLATURA, LA VALLE DEL MELA NON È STATA SOLA.

CONTINUERÒ A TUTELARLA, CONTINUERÒ A LAVORARE PER LA NOSTRA TERRA.