“Basta, con l’occupazione abusiva del suolo pubblico”

Lo ha disposto, il primo cittadino di Messina Cateno De Luca: “ora basta con le occupazioni abusive del suolo pubblico. Ho firmato l’Ordinanza con la quale ho ordinato a chiunque occupi abusivamente il suolo pubblico in assenza di autorizzazione o oltre il limite di quanto concesso, di ripristinare i luoghi e togliere l’occupazione abusiva avvisando che in caso di mancata ottemperanza sarà ordinata la chiusura del locale per 5 giorni”.

“La chiusura è prevista dalla Legge e dal Regolamento Comunale sulla COSAP, ma nessun sindaco ha mai disposto una simile sanzione. È ora di restituire decoro e ordine ai luoghi pubblici. Adesso siete tutti avvisati, nessuno potrà dire di non sapere a quali conseguenze andrà incontro se continuerà a posizionare sedie, tavoli, gazebo, banchi della frutta e quant’altro sul suolo pubblico”.