“Basta con questo schifo”. E’ questa l’affermazione fatta ieri su Facebook dal sindaco di Messina Cateno De Luca.

Ecco, come ha proseguito De Luca: “nei mercati Sant’Orsola e Vascone non solo abbiamo oltre il 50% di morosi ma gran parte dei mercatali non fa la raccolta differenziata e lascia quotidianamente questo schifo. Lunedì prossimo MessinaServizi riceverà un ordine di servizio ben preciso a firma mia e dell’assessore Musolino con l’Espresso divieto di raccogliere questo schifo lasciandolo dove si trova”.

“Il prossimo passo, sarà una ordinanza di chiusura dei mercati per questioni igienico sanitarie e così la finiamo una volta per tutte con questo esercizio muscolare”.