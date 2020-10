“Basta cu babbiu“! Cosi’ ha scritto in data odierna su Facebook, il primo cittadino peloritano, Cateno De Luca.

De Luca ha proseguito: “la situazione epidemiologica in merito alla diffusione del Covid anche a Messina comincia a diventare preoccupante e bisogna mettere immediatamente un freno a certi comportamenti. Oggi ci siamo confrontati in Prefettura con tutte le forze dell’ordine concordando le prossime azioni con un massiccio schieramento interforze nei luoghi di maggiore assembramento”.

“Nei prossimi giorni il signor Questore emetterà una prima ordinanza per cominciare a disciplinare la situazione ed evitare questo -babbiu diffuso- che porta ad una sottovalutazione diffusa che rasenta, in qualche caso, anche la farsa (qualcuno non manda i propri figli a scuola perché le aule non sarebbero conformi ma acconsentono che i propri figli stiano in comitive a bivaccare senza mascherina). Valuterò nei prossimi giorni l’emissione di una ordinanza sindacale per disciplinare al meglio alcuni profili organizzativi di mia competenze”.

“Riprendiamo le nostre dirette settimanali ogni venerdì alle ore 19:00 dal prossimo venerdì 16 ottobre sulla pagina De Luca Sindaco di Messina e sulle televisioni che vorranno mandare gratuitamente in onda la diretta come hanno già fatto in precedenza”.

“Non è il momento di babbiare perché non ci possiamo permettere di richiudere tutto”.