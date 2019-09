“Benvenuto Enzo Caruso”. Cosi’ scrive l’onorevole Cateno De Luca, primo cittadino peloritano.

Ecco come prosegue De Luca: “auguri al nuovo assessore professor Enzo Caruso! Queste le sue deleghe:Cultura – Turismo – Brand Messina – Politiche giovanili

Valorizzazione e promozione del patrimonio fortificato di Messina. Gli ho regalato un elmetto originale usato nella guerra del ‘15-‘18 per farlo entrare subito nel clima di Palazzo Zanca”.

“Ho avuto modo di conoscere Enzo in questi 14 mesi e pur non essendo persona politicamente schierata con me alle elezioni amministrative scorse ho colto in lui un immenso amore per la città che oggi ho deciso di valorizzare ed utilizzare per contribuire al perseguimento del bene comune inserendolo nella nostra squadra di governo”.

“Il nuovo corso della giunta del Sindaco De Luca inizia concretamente stasera”!