Beppe Picciolo (PDR – Sicilia Futura): “Pensieri liberi… ad alta voce”

“Pensieri liberi… ad alta voce”, così si intitola il post pubblicato su Facebook dall’ex deputato regionale Beppe Picciolo, che scrive: “De Luca è De Luca! Chi si aspettasse atteggiamenti diversi non conosce per nulla il neo sindaco! Non che io abbia la pretesa di conoscerlo! Ma lo ho osservato, con occhio volutamente critico, in questi anni e debbo dire che i fatti, ad oggi, gli hanno dato ragione! Puo’ piacere o no ma la politica ha regole elementari ben precise! Chi vince deve governare e chi perde puo’ avere un atteggiamento critico ma pur sempre costruttivo nei confronti di chi amministra”.

“Sì certo i -soloni- parlano di poca qualità nelle scelte gestionali… ma perché, mi domando, quando mai si è visto, recentemente, un sindaco così attivo su tanti fronti in trenta giorni! Piaccia o non piaccia è un grande lavoratore che esprime una quantità enorme di lavoro! Poi la qualità, che oggi non possiamo discutere, la vedremo e la giudicheremo nelle scelte politiche -pure- di questa Amministrazione! Avremo tempo e modo di confrontarci sui tanti temi che ci interessano e ci appassionano da messinesi innamorati, come siamo, della nostra Città. Poi, però, sindaco ricordati che i messinesi Doc… non sono così -scarsoni-! Abbiamo fior di professionisti e dirigenti e funzionari e giovani promesse che non si sentono secondi a nessuno ed attendono di essere valorizzati nella loro Città”!

E’ a loro che andrà la nostra affettuosa attenzione e promessa personale: “al sig. sindaco chiederemo sempre di guardare per le sue scelte rigorosamente autonome con maggior attenzione al -vivaio- messinese! -Buddaci si… ma babbi no-“.