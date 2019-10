“Blitz in corso”. Lo ha scritto ieri sera (venerdì 4 ottobre), l’avvocato ed onorevole Cateno De Luca, sindaco di Messina, annunciando l’operazione terminata alla ore 04.00 di stamane.

Ha proseguito così, De Luca: “siamo in giro con il presidente di AMAM Salvo Puccio per alcuni riservati sopralluoghi in importanti condomini che non pagano acqua da decenni e che devono versare cifre importanti che superano anche 500 mila euro a condominio”.

“Stiamo pianificando l’interruzione dell’erogazione dell’acqua che effettueremo a partire da lunedì prossimo. I dettagli in un video messaggio che pubblicheremo domani (oggi ndr) alle ore 16.00 con l’indicazione dei primi 15 condomini a cui toglieremo l’acqua. Ora basta”.