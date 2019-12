“Bollettini Tari”

In un post pubblicato oggi su Facebook, il consigliere comunale del PD di Messina, Libero Gioveni, scrive quanto segue: “avendo appreso delle file in queste ore all’ufficio tributi solo per chiedere una copia dei mod. F24 per il saldo Tari 2019 non ancora pervenuti a casa, desideravo ricordare, visto che a quanto pare non tutti ne sono a conoscenza, che si possono richiedere i bollettini al seguente indirizzo email… tares@comune.messina.it”.

“Vi assicuro che il servizio è efficientissimo. Al massimo entro due giorni gli uffici vi inoltreranno via email il mod. F24”.