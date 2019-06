“Bravi ai blasonati autori di questo scempio mattutino”, l’elogio ironico del sindaco di Messina Cateno De Luca

L’elogio ironico del sindaco di Messina Cateno De Luca: “bravi ai blasonati autori di questo scempio mattutino!

“Siete veramente dei Porci! Siamo in pieno centro zona Gravitelli, Orto botanico e via dei Verdi. Si legge anche il titolare dei rifiuti che ora pagherà una bella multa di 600 euro. Già allertata Messina Servizi per eliminare questa vergogna. Eppure l’isola ecologica si trova a circa 200 metri da questi luoghi. Ora introdurremo il metodo DASPO urbano che prevede anche l’allontanamento dalla città per chi attenta alla sicurezza e decoro urbano”.

“Continuiamo ad Utilizzare oltre il cinquanta percento delle nostre risorse umane di Messina Servizi per fronteggiare queste bastardate sottraendoli dalle attività di pulizia ordinaria. Stiamo avviando le procedure per acquistare ed installare 150 telecamere per i punti più sensibili. Ma quante telecamere ci vorrebbero per tenere sotto controllo un territorio urbano come quello di Messina che in estensione è’ come quello di Milano?”.