Buon anno a tutti voi: “Farò di tutto per donare, anche nel 2021, più sorrisi possibili con il mio ruolo di Cristiano impegnato nelle istituzioni”. Cosi’ oggi su Facebook, il primo cittadino di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha proseguito: “piccoli e grandi gesti per alleviare le difficoltà o le tragedie quotidiane che non risparmiano nessuno, nemmeno me! Porto il mio fardello comunque con il sorriso perché sono convinto che tantissimi di voi vivono drammi che sono altra cosa rispetto ai finti problemi che spesso contaminano le nostre giornate”.

Questa é la conclusione di De Luca: “grazie per l’amore che mi avete donato e continuerete a Donarmi sperando di essere sempre all’altezza di ricambiarlo mettendo più a frutto possibile i talenti che il buon Dio mi ha donato. Auguri di vero cuore dal Vostro Sindaco”.