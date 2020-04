"IO LA MIA DECISIONE L’HO PRESA E PARTE DAL PRESUPPOSTO CHE NON È GIUSTO MANTENERE IN TUTTE LE REGIONI D’ ITALIA LE MEDESIME RESTRIZIONI"

Buon caffè: “spero che oggi il governo nazionale e regionale ci dica cosa ci aspetta realmente per i prossimi mesi di convivenza con il Coronavirus”. Questo è quanto ha scritto stamattina su Facebook dal sindaco di Messina Cateno De Luca.

Cosi’ prosegue De Luca: “io la mia decisione l’ho presa e parte dal presupposto che non è giusto mantenere in tutte le Regioni d’Italia le medesime restrizioni. Chiedo comunque a chi sta sopra le nostre teste, di non giocare con la vita degli italiani”.