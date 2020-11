“Buon pomeriggio a tutti giorno 26 Novembre alle ore 11.00 si è tenuta una riunione nella Commissione della Terza Municipalità relativamente all’argomento Villa Dante. Noi come Circolo PD 3 Circoscrizione abbiamo presentato un documento a firma del nostro Segretario di Circolo Dott. Labate e del Consigliere A. Sciutteri, riservandoci di fornire ulteriori idee che scaturiranno da un incontro in Videoconferenza che terremo a breve su Teams con i componenti del Direttivo e gli iscritti. In allegato il documento che è stato presentato in Commissione”. Hanno scritto cosi’ oggi su Facebook, i responsabili del sodalizio piddino di Messina.