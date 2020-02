“Buona parte dei nostri dirigenti comunali, sono delle capre ignoranti”. E’ stato questo, l’apprezzamento odierno esteso su Facebook dal sindaco di Messina Cateno De Luca.

Cosi’ ha proseguito De Luca: “invito il segretario generale a prendere gli opportuni provvedimenti, con specifiche direttive e proposte di modifiche al Regolamento consiliare, per stoppare il pascolo abusivo di alcuni dirigenti comunali che per ignoranza o Malafede esprimo sugli emendamenti -pareri a condizione- o pareri in evidente contrasto con il complessivo provvedimento sottoposto all’esame del Consiglio comunale”.

“Questi signori, costano circa 150 mila euro cadauno e non possono permettersi di mortificare il lavoro dell’Amministrazione comunale e del Consiglio comunale con pareri sconclusionati e qualche volta pure in violazione di legge”.

“Quanto si è verificato in Consiglio comunale in occasione dell’esame ed approvazione della proposta di delibera per l’istituzione degli ispettori ambientali con pareri cambiati in aula anche in contraddizione con quelli già emessi, è vergognoso e denotata irresponsabilità ed intenti sfascisti”.

“Abbiamo ridotto i dirigenti comunali da 23 a 9 ma se dobbiamo ridurli a 4 licenziandone altri 5 sono pronto perché la maggior parte di questi baroni lavora meno dei normali funzionari comunali ed il sabato e la domenica staccano pure il cellulare e si rendono irreperibili. ORA BASTA”!