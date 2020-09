Buongiorno: “io sarei inadeguato per fare il Sindaco di Messina?”. E’ questa la domanda che si pone stamane con un post pubblicato sulle sue due pagine Facebook, il primo cittadino peloritano Cateno De Luca.

De Luca specifica interrogandosi ancora e chiedendo: “o Messina è stata resa inadeguata da chi l’ha governata? Abbiamo ereditato una città letamaio su tutti i fronti e stiamo lavorando incessantemente per riportare Messina ai normali livelli di vivibilità”.

“È ovvio che Più andiamo avanti a mettere in evidenza i vermi che si nascondono nei sepolcri imbiancati messinesi più vengo attaccato con la gioiosa macchina del fango. Vuol dire che siamo sulla strada giusta”!

“Perché ora vi agitate così tanto se tra meno di tre anni si andrà a votare e potrete archiviare l’esperienza di rottura del fronte della ipocrisia e delle chiacchiere che il Sindaco De Luca ha attuato Comprendo che molti di voi non dormono la notte perché lavorano e sperano in una interruzione prematura di questa esperienza magari confidando nelle mie dimissioni, o mozione di sfiducia o mia decadenza per motivi di giustizia”.

“MA… -Eh già IO SONO ANCORA QUA!-(cit. Vasco Rossi)”.