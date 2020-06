HA SCRITTO IN TAL MODO STAMANI IN FACEBOOK, LA DEPUTATA REGIONALE MESSINESE DI FRATELLI D'ITALIA, ELVIRA AMATA

Buongiorno (nel vero senso della parola): “Sono felice di comunicarvi che in Sicilia sono state approvate le ZES…, una vera e propria svolta per la nostra economia”. Ha scritto in tal modo stamani in Facebook, la deputata regionale, messinese di Fratelli d’Italia Elvira Amata.

La Amata, evidenzia:

➡️ Cosa consente ciò?

💶 La possibilità di ottenere incentivi fiscali, credito d’imposta per gli investimenti fino a 50 milioni di euro e un consistente regime di semplificazioni, accelerazione dei tempi procedimentali per garantire l’accesso agli interventi di urbanizzazione primaria (gas, energia elettrica, strade, idrico) alle imprese insediate nelle aree interessate.

“Nel messinese, le zone si troveranno in città nell’area del porto cittadino, Larderia e piastra logistica del porto di Tremestieri; a Milazzo, invece, porto, retroporto e agglomerato industriale; e, infine, a Villafranca Tirrena”.

“Un plauso al Governo Musumeci e in primis al nostro Presidente che ha sempre fortemente voluto che le ZES fossero istituite in Sicilia. E così, adesso si arriva all’ultimo passaggio di un percorso iniziato a marzo di due anni fa con l’istituzione, da parte del governo regionale, della cabina di regia regionale che si è occupata di identificare e la delimitare le due Zes dell’area orientale e di quella occidentale, nonché la redazione dei rispettivi Piani strategici”.

“📢 Adesso dobbiamo sfruttare al meglio le possibilità che abbiamo…! Si…è proprio una buona giornata”!