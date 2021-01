“Buongiorno…, sto completando gli appunti per l’odierno consiglio comunale che inizierà alle ore 17:30 con l’auspicio che vada ad oltranza fino all’approvazione per consentirci di attivare i ristori per le famiglie ed il mondo economico”. Ha scritto questo oggi on line, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “Stamattina non mi va di rispondere a qualche asino volante ragliante perché mi aspetta il complessivo e complesso approfondimento sul recovery fund e recovery plan. A dopo”!