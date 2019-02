Cambiamo Messina dal Basso sulle ex Province: “La colpa, è di certa politica”

Dal raggruppamento accorintiano (che consentì all’ex primo cittadino Renato Accorinti di vincere le elezioni del 2013), Cambiamo Messina dal Basso, attraverso la nota che segue i componenti intervengono sulla situazione che riguarda le ex Province e scrivono: “il prelievo forzoso è un -regalo- dei governi del PD, nazionale e regionale, camuffato da -tagli- alle spese, che di fatto ha trasformato le ex Province siciliane in esattori delle tasse per conto del Governo nazionale, costringendole a versare centinaia di milioni e mettendo in crisi servizi ed occupazione”.

“Una scelta politica devastante, targata Renzi e Crocetta, che è stata contrastata da inutili e roboanti iniziative dei politici dell’ex opposizione, oggi maggioranza, a livello regionale e nazionale, come ad esempio l’assessore regionale agli Enti Locali Grasso che dichiarava lo scorso anno azioni incisive sul Governo nazionale, o i 5stelle che preannunciavano a fine 2018 aiuti del Governo nazionale alla Sicilia. Senza dimenticare il Governo Musumeci che in questi giorni ha la faccia tosta di indire le elezioni delle nuove Province per il 30 giugno, senza prima avere risolto il problema delle risorse, del personale e soprattutto del senso stesso delle ex Province. E cosa fa contro tutto questo il sindaco della Città metropolitana di Messina?”.

Semplice: “fa pagare ai lavoratori le colpe della politica, di certa politica, mettendo in ferie forzate la quasi totalità dei dipendenti bloccando, di fatto, i servizi. Troppo comodo! Ma perchè il sindaco metropolitano non ha il coraggio di fare un’azione politica forte dimettendosi da subito e risparmiandoci il solito giochino delle dimissioni minacciate?”.

“Noi, come sempre, siamo dalla parte dei lavoratori e dei cittadini che domani non ci staranno ad essere buttati fuori dal Palazzo della Provincia, come minaccia di fare il novello -buttafuori- sindaco metropolitano. Riteniamo che a pagare non debbano essere i lavoratori, che rivendicano giustamente il diritto di andare a lavoro, bensì quella politica che, con scelte demagogiche e tagli ai finanziamenti, ha messo in ginocchio i nostri territori”.