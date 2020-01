“Cambio di Passo bis”, per Messina: il sindaco Cateno De Luca, tenta di convincere i consiglieri Comunali più indecisi con una modifica da presentare in Aula. L’appuntamento per la terza volta in una settimana, è previsto oggi al cospetto dei componenti dell’Assise a partire dalle ore 18.30.

De Luca propone ai suo colleghi politici, un cambiamento nel Regolamento… prevedendo: “che i lavori delle Commissioni consiliari e del Consiglio Comunale devono essere trasmessi in diretta streaming fatta eccezione quando vi siano motivi di opportunità (relativa agli argomenti trattati), specificamente motivata e approvata dalla maggioranza dei rappresentanti dei gruppi esistenti tra gli scranni di Palazzo Zanca e richiedono la trattazione attraverso l’indizione di una seduta da celebrarsi a porte chiuse. Il primo cittadino e gli assessori, hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle riunioni di ciascuna Commissione consiliare e del Consiglio Comunale ove all’ordine del giorno compaiano tra gli argomenti quelli da loro proposti”.

Ed inoltre: “qualora sia richiesta la presenza alla seduta del sindaco, degli assessori, del segretario generale, dei dirigenti comunali, dei componenti dei Cda delle partecipate, dei direttori generali partecipate o del Collegio dei revisori dei conti, il presidente deve darne comunicazione con un cospicuo anticipo, tenendo in considerazione pure le esigenze dei convocati e gli impegni degli stessi”.

Nel mega emendamento (che sara avanzato quest’oggi), studiato da alcuni consiglieri e prelevato dal massimo responsabile della Giunta restano solo… (perchè prese dal documento iniziale) le delibere da discutere lungo tutto il 2020, non compaiono altre parti che mettevano in risalto toni ultimativi aventi il sapore del comando in casa altrui… oltre alle variazioni ai Regolamenti dell’Ente già citati.