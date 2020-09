Cantiere popolare: Matteo Di Bella…, coordinatore a San Filippo del Mela

‘La stagione politica che si apre davanti a noi è caratterizzata, oltre che dal quesito referendario, anche da fortissime trasformazioni e tensioni sociali, in un quadro politico-istituzionale frammentato e incerto. In questo contesto il ruolo di una formazione politica di Centro qual è Cantiere popolare è essenziale. È per questo che il nostro radicamento territoriale e il nostro impegno negli enti locali va rafforzato ancora di più. La nomina di Matteo Di Bella a coordinatore del partito a San Filippo del Mela – fatta insieme a Roberto Corona, responsabile Enti Locali – è una ulteriore conferma della validità del nostro progetto. A lui e ai suoi collaboratori il nostro più sincero abbraccio e il nostro sostegno’. Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare

Matteo Di Bella, 56 anni, dipendente della Raffineria di Milazzo, è da molti anni impegnato in politica e in attività sociali. Dal 1996 al 2013 e’ stato consigliere comunale a S.Filippo del Mela e assessore, ricoprendo la carica di Presidente del Consiglio comunale dal 2003 al 2012.