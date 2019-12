“Cara professoressa Leonardi, le scrivo” [Video]

IN TAL MODO SI ESPRIME IL SINDACO DI MESSINA, L'ONOREVOLE CATENO DE LUCA, IN UN VIDEO POSTATO SU FACEBOOK DOPO LA MEZZANOTTE, PER CHIEDERE LE SCUSE DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA DEL LICEO SEGUENZA

“Cara professoressa Leonardi, le scrivo”. In tal modo si esprime il sindaco di Messina, l’onorevole Cateno De Luca, in un video postato su Facebook dopo la mezzanotte, nel quale chiede alla dirigente scolastisca del Liceo Seguenza, per le sue affermazioni rilasciate nel corso di una Assemblea svoltasi ieri mattina nel cortile del Plesso… alla presenza degli alunni…, ovvero: “questa non è una scuola di montagna, voi non siete figli di contadini”.

De Luca, ha aggiunto e concluso: “cari studenti io la penso così”.