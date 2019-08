“Caro Beppe Picciolo in questo commento lei accusa noi del Movimento 5 Stelle di avidità ed attaccamento alla poltrona”. A parlare con un post pubblicato oggi su Facebook, è la portaVoce nazionale pentastellata Angela Raffa.

Continua così la Raffa: “potrei ricordare il nostro tentativo di ridurre il numero e tagliare le prebende dei parlamentari, l’auto riduzione dello stipendio, la rinuncia alle indennità aggiuntive, il rifiuto di decine di milioni di rimborsi elettorali. Però mi rendo conto che sarebbe un tentativo completamente insensato. La verità è che rappresentiamo due modi di fare politica diversi”.

“Raccomandazioni, clientele elettorali, uso di nomine pubbliche per accrescere il proprio potere… sono tutti concetti che ad alcuni (spero non a lei) appaiano naturali e noi invece combatteremo fino alla fine. Mi spiace che anche lei (come Berlusconi) sia sceso politica, rimettendoci del suo, e lo ha fatto per noi. Come non ammirare tanta disinteressata generosità. Ah quanto erano bravi i politici che ci hanno amministrato fino a due anni fa. Quanto benessere, quanto sviluppo nella nostra cara Sicilia. Anche io ho un augurio per lei. Quello di continuare a restare lontano dalla politica, visto che come lei stesso afferma, non le conviene. Così non dovrà più sacrificarsi per noi, candidandosi”.