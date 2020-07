“Caro Cateno detto -De Luca-, ti ringrazio per la visibilità gratis che mi stai dando…FINALMENTE”! Cosi’ ha risposto oggi su Facebook, il capogruppo dei 5 Stelle a Messina, Andrea Argento, al comunicato del primo cittadino peloritano.

Argento ha aggiunto: “non potendo fare mai illazioni sul mio conto perchè non riesci neanche ad inventarti argomenti fantasiosi, tanta è la trasparenza e linearità che ha SEMPRE contraddistinto la mia vita ed azione politica, altresì non volendo mai dar risalto alle lodevoli inziative portate avanti in Aula, non hai mai voluto regalarmi il palcoscenico, sapendo che non ti conveniva. Ma ora posso farlo grazie al tuo prezioso assist”.

“Adesso mi dai la possibilità di dire le cose come stanno e ti ringrazio! Mettiamo le cose in chiaro ed ognuno al proprio legittimo posto…”.

“Suvvia, sai bene che quella NON è una mozione di sfiducia che ha ben altri crismi, impostazioni, presuppone ben altre condivisioni politiche e non si fa nel giro di pochi minuti. Non lo si deve insegnare a te e per una volta, dovresti dire la verità alla città”.

“Quella arriverà un giorno, senza dubbio, quando ci saranno le condizioni e lo sai. Non rigirare frittate come al solito che, al sottoscritto, non lo incanti…”.

Ribadisco: “se tu chiedi al Consiglio Comunale se ha il coraggio di dire ciò che pensa sul tuo modo di amministrare, io da CONSIGLIERE COMUNALE, coraggiosamente e senza mandarle a dire”

Te lo ribadisco apertamente come ho fatto: “TE NE PUOI ANDARE A CASA ANCHE SUBITO E SAREBBE BENE LO FACESSI coerentemente con quanto detto e fatto meglio ultimi 2 anni”.

“Fermamente e valorosamente, ora e sempre! A disposizione di chi non ne può più di vedere la città in questo stato e la deriva che ci sta attanagliando”.