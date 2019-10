Caro Cateno, dovrei dire -detto De Luca-… è veramente triste risponderti con un post al -vile- attacco che mi hai fatto a mezzo video selfie. Lo dice Santi Daniele Zuccarello ex consigliere comunale di Messina, rivolgendosi al sindaco.

Continua cosi’, Zuccarello: “un attacco lontano anni luce dagli argomenti politici cittadini. Mi riferisco chiaramente al video che riguarda le morosità AMAM, precisando che il sottoscritto non ha alcuna posizione debitoria verso l’AMAM per gli immobili di sua proprietà, ma ci sono alcune pendenze verso dei condomini a cui ho fatto regolare piano di rientro, come previsto dalla legge vigente , inoltre come lei ha difficoltà da Amministartore a far pagare le tasse comunali, tutti gli amministratori di condomini hanno le stesse difficoltà nel recupero dei crediti condominiali”.

“Il condominio non è una impresa”. Se oggi migliaia di condomini hanno posizione debitorie verso l’AMAM è anche dovuto alle modalità di pagamento richieste dalla stessa, a causa delle prese plurime e non singole e anche per il sistema di richiesta di somme in acconto , dalla mancata lettura del contatore e tanto altro, spesso ci vuole tempo anche per risolvere le controversie con la stessa AMAM, io stesso ho fatto richiesta di ricalcolo somme che attendo da mesi per un condominio, per una rottura della tubazione con tanto di perizia giurata consegnata all’AMAM. L’eventuale -morosità- di un condominio amministrato da me non è imputabile ne a me ne all’amministratore che fa il suo lavoro con mille difficoltà, le cause sono molteplici”.

“L’Amministratore di Condominio è un -esecutore- delle scelte dei Condomìni, quindi non sono IO ad avere un debito con AMAM, quando fa i -video selfie- scelga bene le parole. Infine, vorrei riportare l’attenzione proprio sull’Acqua che i cittadini pagano salata; perché non va in Regione e lotta per l’abbattimento dei costi dell’Acqua visto che oggi è la più cara d’Italia in Sicilia . Perché non attua il progetto che aveva in Campagna Elettorale che doveva renderci -indipendenti- da Fiumefreddo? Forse è infattibile? Forse è l’ennesima BUFALA che ha detto per raccattare i Voti come il Casinò e il Tram Volante? Perché non spiega ai cittadini che paghiamo così tanto l’acqua perché paghiamo una azienda francese, che accordi politici e affari ci sono sulle spalle dei cittadini? Lei scredita me, perché sono l’unico che porta avanti istanze e iniziative che la Infastidiscono, perché quando invio una nota la stessa è fondata su dati inconfutabili, perché opportunamente controllati e studiati, e allora cercate di fermarmi con mezzi poco consoni ad una figura istituzionale che inveisce nei confronti di un semplice cittadino, come si evince palesemente nel suo ultimo video, che prende a cuore la propria città a prescindere dalla poltrona”