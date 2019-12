“Caro consigliere, De Luca ha ragione”. Cosi’ scrive oggi su Facebook l’avvocato ed ex esponente d’Aula a Palazzo Zanca, Pippo Trischitta… dopo l’attacco sferrato ai consiglieri sabato pomeriggio in diretta on line dal primo cittadino di Messina.

Trischitta, sottolinea: “se il Sindaco si può permettere di dire -ti prendo a calci in culo- e che -sei un nano-, significa che non vali niente e non hai le palle per essere consigliere. Se resti in silenzio, De Luca ha ragione e fa bene a ridicolizzarti. Se non puoi rispondergli, sei sei senza onore e dignità, se non sai assumerti le tue responsabilità, ha ragione De Luca che meriti di essere preso a calci in culo. De Luca può dire a tutta la città, senza essere smentito, che sei un nano?. Caro consigliere, se l’avesse detto a me gli avrei staccato i coglioni in aula. Ma io ero libero e non mi sono mai venduto ad alcun Sindaco. Tu sei libero? Tu hai onore e dignità? Non ti vergogni con con i tuoi figli o con gli altri familiari, di essere, senza reagire, chiamato nano e di sentirti dire pubblicamente che sarai preso a calci in culo ? In particolare, non riesco a comprendere come il Prof. Bramanti, attuale Direttore Scientifico, Professore Universitario ed ex Presidente di Sezione del Consiglio Superiore della Sanità , si faccia dire, senza reagire, di essere un nano e che sarà preso a calci un culo. Misteri della vita…”!