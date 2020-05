“Caro Presidente #Conte, a cosa serve il #creditodimposta se le aziende non hanno i soldi nemmeno per pagare i fornitori?”. A chiederselo…, in un post pubblicato oggi su Facebook é la deputata nazionale, messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano.

La Siracusano evidenzia: “che senso ha il #bonusvacanze se dovranno anticiparlo gli albergatori per poi domani scaricarlo dalle tasse se non hanno incassato nemmeno 1 euro per mesi? Perché sprecare centinaia di milioni in #bonus inutili che sembrano #marchette (per esempio 120 milioni di euro per il monopattino)?”.

“Perché ci sta dicendo che le prossime risorse arriveranno in 24 ore quando migliaia di lavoratori aspettano ancora la #cassaintegrazione? Con tutto il rispetto…, NON NE POSSIAMO PIÙ”!