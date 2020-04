“Caro Presidente Nello Musumeci, salvi la Sicilia ed i siciliani dagli sbarchi indiscriminati”. In tal modo, ha scritto ieri il primo cittadino peloritano l’onorevole Cateno De Luca, al governatore regionale.

Ecco la lettera che ho già inviato a Nello Musumeci chiedendo di fare una sua ordinanza per adottare la piattaforma “Sipassaacondizione” sullo stretto di Messina.

Ill.mo Sig.

Presidente della Regione Siciliana

On.le Nello Musumeci

Oggetto: Emergenza COVID – 19, misure di contenimento del contagio: invito ad emanazione Ordinanza contingibile ed urgente per adozione della banca dati di registrazione on-line “si passa a condizione” per l’ingresso nel territorio dell’Isola.

Osservazioni in merito alle nuove prescrizioni di sicurezza e sulle disposizioni in merito al trasporto passeggeri sullo Stretto introdotte con Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 15 dell’8 aprile 2020

Illustrissimo Presidente,

come di certo Lei saprà, nella tarda mattinata odierna, il Consiglio dei Ministri si è riunito ed ha deliberato in senso favorevole alla proposta del Ministro dell’Interno per l’annullamento straordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 138 D. Lgs. 267/2000, della Ordinanza Sindacale del Comune di Messina n. 105 del 5 aprile 2020 con la quale avevo disposto l’istituzione della banca dati di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it con la quale avevo ordinato a “Chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso il Porto di Messina (Rada San Francesco, Porto Storico), sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto, è tenuto, almeno 48 ore prima dell’orario previsto di partenza, ad accedere al sistema di registrazione on-line www.sipassaacondizione.comune.messina.it , disponibile sul web e sulla pagina istituzionale del Comune di Messina, a compiere le seguenti attività:

a) Registrare i propri dati personali;

b) Dichiarare di conoscere le disposizioni di cui ai DPCM vigenti, della Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 7 del 20/3/2020 sulle condizioni per la corretta ottemperanza delle prescrizioni dell’autoisolamento fiduciario, e della presente Ordinanza;

c) Autorizzare il Comune di Messina, e per esso la Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, il trattamento dei propri dati personali in conformità con la normativa vigente;

d) Indicare le motivazione dello spostamento specificando tra le ipotesi ammesse dalla normativa vigente;

e) Allegare la documentazione comprovante il ricorrere della motivazione prescelta per lo spostamento;

f) Indicare la località di destinazione, completa dell’indirizzo dell’immobile e del suo proprietario fornendo ogni utile contatto, ove dichiara di trascorrere il periodo di isolamento fiduciario;

g) Dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione, allegando la richiesta munita di apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco;

h) Attendere il rilascio da parte del Comune di Messina, e per esso della Polizia Municipale alla quale è demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, del Nulla Osta allo spostamento;”

Preciso che con successiva Ordinanza n. 106 del 7 aprile, ad integrazione e modifica dell’O.S. n. 105 del 5 aprile 2020, la lettera g) è stata sostituita come segue:

g) Dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione, allegando la richiesta con apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco o, in mancanza del Visto/Nulla Osta, con la prova di avvenuto invio.

​Sebbene il procedimento non si sia ancora definito, dovendo attendere la pubblicazione del Decreto da parte del Presidente della Repubblica, e impregiudicato il diritto di eventualmente proporre impugnazione avverso lo stesso non appena avrò modo di leggere le motivazioni che hanno sorretto la delibera del Consiglio dei Ministri, il mio alto senso di rispetto per le Istituzioni mi impone di sospendere immediatamente l’utilizzo della banca dati on line, anche al fine di non incorrere in eventuali provvedimenti di sospensione e/o decadenza che priverebbero la mia comunità del Primo Cittadino in un momento altamente drammatico come quello attuale.

Allo stesso tempo, però, la mia coscienza mi impone di non abbandonare questo strumento a se stesso e di non gettare alla malora il grande lavoro svolto dai tecnici e dalla Polizia Municipale nell’ultimo mese, perché ciò che mi preme in via esclusiva e prioritaria è la tutela della salute dei siciliani, che stanno sopportando da oltre un mese delle rigide prescrizioni e che, come è comprensibile, patiscono questo continuo accesso di viaggiatori sull’Isola come una concreta minaccia per la loro salute e una fonte di possibile contagio del Coronavirus.

​Il sistema di registrazione on-line “Si passa a condizione”, che ieri 8 aprile 2020 è entrato in vigore, ha dimostrato tutta la propria efficacia e validità, avendo consentito di accertare il numero esatto di passeggeri che ieri sono arrivati in Sicilia attraverso la rada San Francesco ed il Porto Storico di Messina, distinguendoli tra pendolari e passeggeri occasionali, ed individuando per ciascuno di essi la destinazione del viaggio in modo da potere avvisare i Sindaci dei vari comuni del loro arrivo e garantire l’effettivo controllo delle procedure di autoisolamento.

​Proprio la verifica pratica dell’efficacia e dell’efficienza di tale strumento, che consente una pre-verifica delle motivazioni dello spostamento e accelera enormemente i tempi per l’esecuzione dei controlli dei passeggeri sbarcati sull’Isola, mi impone di rivolgerLe un sincero ed accorato appello affinché Lei, Presidente, anche nella Sua qualità di Autorità Sanitaria Regionale, adotti la banca dati di registrazione on-line “si passa a condizione” per monitorare gli sbarchi sull’Isola in tutti i porti siciliani. Solo in tal modo sapremo finalmente qual è l’esatto numero di viaggiatori, pendolari e passeggeri occasionali, che ogni giorno solcano il suolo siciliano e ci potremo garantire e tutelare da ingressi indiscriminati da parte di soggetti scellerati (e ne abbiamo avuti molti casi) che non rispettano l’isolamento fiduciario e non possono essere sottoposti alla vigilanza sanitaria.

​Mi permetto di farLe osservare che anche il Presidente della Regione Sardegna ha adottato, con propria Ordinanza n. 9 del 14 marzo 2020 (prorogata con Ordinanza n. 13 del 25 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e con ulteriore Ordinanza n. 15 del 3 aprile 2020 fino al 13 aprile) il medesimo sistema di controllo mediante la previa registrazione dei passeggeri che intendono fare accesso in Sardegna sulla piattaforma della Regione Sardegna, attuando un sistema di controllo sanitario a tutela dei suoi conterranei.

​Mi urge ulteriormente farLe notare che proprio nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio dei Ministri, innanzi alla accusa rivoltagli dagli organi della stampa che lamentavano la tardività con la quale il Governo aveva dichiarato la Lombardia zona rossa, ha richiamato alla mente di tutti il ruolo primario che, nella tutela sanitaria, è accordato in via prioritaria al Presidente della Regione e le conseguenti responsabilità che ne derivano in capo allo stesso, respingendo ogni accusa in capo al Suo omologo lombardo.

​Signor Presidente, non perda l’occasione di tutelare effettivamente la salute di noi Siciliani, ed adotti il prima possibile questo sistema di registrazione on-line che, in un solo (ed unico) giorno di applicazione ha reso i controlli degli accessi nello Stretto di Messina finalmente effettivi, rapidi e sicuri.

​Confido nel Suo altissimo senso di dovere istituzionale e di responsabilità ed attendo con fiducia le Sue determinazioni al riguardo.

​Prima di concludere la presente nota, mi corre l’obbligo di affrontare ancora una volta il tema dei trasporti dei passeggeri sullo Stretto di Messina, facendoLe osservare che la riduzione delle corse a n. 4 A/R da Messina a Villa S. Giovanni e da Messina a Reggio Calabria, entro la fascia oraria delle 6:00-21:00, come disposto all’art. 5 della Sua ultima Ordinanza n. 15 dell’8 aprile 2020, è insufficiente a garantire delle condizioni dignitose di viaggio per i pendolari che ogni giorno attraversano lo Stretto. Per tale ragione Le chiedo di aumentare il numero delle corse di almeno altre 2 corse giornaliere A/R.

​Infine, Signor Presidente, sempre con riferimento alle prescrizioni introdotte con la Sua ultima Ordinanza n. 15 dell’8 aprile 2020, in merito all’obbligo di indossare la mascherina, mi corre l’obbligo di rammentare che tali dispositivi di protezione sono quasi introvabili e che sulla vendita degli stessi si assiste oramai ad un continuo rialzo del prezzo spesso a causa di logiche di mercato estranee alla volontà degli stessi rivenditori locali che, a loro volta, le acquistano a prezzi esorbitanti. Per tale ragione, Le chiedo di provvedere Lei stesso, che pochi giorni fa ha ricevuto all’aeroporto di Palermo un rifornimento di mascherine provenienti dalla Cina, a fornire alla città di Messina una scorta di almeno 500.000 mascherine che verranno distribuite a tutti i cittadini.

​Fiducioso di un benevolo accoglimento alle mie richieste, porgo cordiali saluti.