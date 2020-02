“Caro Sindaco Cateno De Luca, Alessandro Russo non ha bisogno di un DANTE causa per esprimere opinioni o scrivere proposte di delibera”. Questa è stata ieri, la risposta tramite Facebook, dell’ex presidente del V° Quartiere, Francesco Palano Quero al primo cittadino di Messina Cateno De Luca.

Quero, ha precisato: “è evidente che Lei proviene proprio da un’altra concezione della politica, dove c’è un capo che comanda e un esercito che esegue gli ordini. Io, come Alessandro, le mie scelte politiche le ho fatte sempre da uomo libero da condizionamenti e da interessi personali. E poi, proprio Lei, parla di tradimenti? Lei che ha cambiato innumerevoli partiti ma si è proposto alla nostra città come l’uomo nuovo dell’antipolitica? Ma piuttosto che scrivere (o farsi scrivere) post sui social ricolmi di insulti e tendenziosi, cercando di mettere zizzania anche con l’amico e ottimo consigliere Felice Calabrò, pensi, ad. Es., a risolvere l’atavico problema dello spazzamento nella nostra amata città”.

Ha concluso Quero: “che è sempre sporchissima e mi fa vergognare quando mi capita di passeggiare con mia figlia per strada. Chi è venuto prima di Lei non c’è riuscito e fino ad ora neanche la sua amministrazione. Io, da messinese ed al contrario di molti, Le auguro di riuscire a risolvere questo come i mille altri drammi della città, su cui molte volte abbiamo sentito e letto solo proclami ma fatti zero; per l’interesse generale, non godo dei fallimenti altrui”.